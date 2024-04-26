OnePlus Ace 3 Pro получит батарею на 5800 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне OnePlus Ace 3 Pro, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит аккумулятор ёмкостью 5800 мАч, поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки, новый дизайн в стиле OnePlus 9 Pro и привычный 6,78-дюймовыйэ экран LTPO OLED от BOE X1 с разрешением 2780:1264 пикселей. Официальный релиз OnePlus Ace 3 Pro ожидается уже грядущим летом.

Напомним, что модель OnePlus Ace 3 оснащается прошлогодней флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2780:1264 пикселя, частотой обновления 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, испарительной камерой площадью 9140mm², ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.