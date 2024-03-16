OnePlus Ace 3V получит процессор Snapdragon 7+ Gen 3

Там представители компании сообщили, что их новый смартфон действительно будет работать на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3, который предоставит пользователям внушительную производительность и поддержку многих современных решений. К сожалению, никакой другой информации в этом ключе на официальной платформе компании не появилось — производитель ничего не говорит о системе камер, дисплее, дизайне или стоимости. Вероятно, придётся подождать этих новостей и в ближайшем будущем получить больше сливов от западных журналистов. Всё же смартфон достаточно интересный и его возможностей будет предостаточно для того, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей. Да, это не флагман, а его упрощённая версия, но всё равно новинка интересная.