OnePlus Ace 3V получит процессор Snapdragon 7+ Gen 3

На протяжении достаточно длительного времени в сети появляется информация о смартфоне OnePlus Ace 3V, который должны официально представить в самое ближайшее время, но верить этим слухам или нет — выбор каждого. Ведь некоторые данные, которые сообщают инсайдеры, выглядят чрезмерно странными — например, сегодня появилась информация о том, что новый смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 3 от Qualcomm. Проблема лишь в том, что сам производитель процессоров этот чип пока что официально не анонсировал, так что говорить о запуске смартфона на его основе как минимум неосмотрительно. К счастью, сами разработчики смартфона решили прояснить ситуацию и официально подтвердила слух в социальной сети Weibo.

Там представители компании сообщили, что их новый смартфон действительно будет работать на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3, который предоставит пользователям внушительную производительность и поддержку многих современных решений. К сожалению, никакой другой информации в этом ключе на официальной платформе компании не появилось — производитель ничего не говорит о системе камер, дисплее, дизайне или стоимости. Вероятно, придётся подождать этих новостей и в ближайшем будущем получить больше сливов от западных журналистов. Всё же смартфон достаточно интересный и его возможностей будет предостаточно для того, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей. Да, это не флагман, а его упрощённая версия, но всё равно новинка интересная.
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