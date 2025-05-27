OnePlus Ace 5 Extreme Edition оценен в 345 долларов

Компания OnePlus объявила о выпуске смартфона Ace 5 Extreme Edition, который основан на флагманском 3-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,73 ГГц. Новинка также получила 6,83-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2800:1272 точки, адаптивной частотой обновления изображения до 144 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, систему охлаждения с VC-камерой на 7300 мм², ОЗУ LPDDR5X, встроенную память UFS 4.0, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX906 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 6700 мАч и поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки. Смартфон оценен от 345 до 525 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти соответственно.