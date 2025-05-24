OnePlus Ace 5 Extreme Edition получит АКБ на 6700 мАч

Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Ace 5 Extreme Edition, который будет представлен 27 мая вместе с Ace 5 Racing Edition. Итак, аппарат оснастят экраном с кадровой частотой 144 Гц, технологией Bright Eye Protection 2.0, высокочастотным ШИМ-регулированием яркости 3840 Гц, режимом сна 2.0 и сертификацией TÜV Intelligent Eye Protection 4.0 для заботы о глазах пользователей, батареей ёмкостью 6700 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, автономностью до 7,9 часа непрерывной игры, поддержкой обходной зарядки и топовой 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G925 Immortalis MP12.