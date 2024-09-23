OnePlus Ace 5 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 4

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился обновленной информацией о смартфонах OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, новинки оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (релиз в октябре), и Snapdragon 8 Gen 3, плоским экраном от BOE X2 с разрешением 1.5K, основной камерой с главным модулем на базе датчика серии Sony IMX9xx оптического размера 1/1,56" и 50-Мп телемодулем в старшей модели, аккумулятором ёмкостью 6200 мАч и поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки. Официальный релиз моделей OnePlus Ace 5 и 5 Pro может состояться уже в декабре или в январе 2025 года.