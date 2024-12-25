OnePlus Ace 5 Pro получит продвинутый экран

Компания OnePlus раскрыла особенности дисплея в смартфоне OnePlus Ace 5, который будет представлен уже завтра, 26 декабря. Итак, аппарат получит экран "Oriental Screen" с LTPO-матрицей от BOE X2 с динамической кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 1.5K, распознаванием мокрых пальцев или в перчатках, технологией Sun Display для высокой яркости под солнечным светом с улучшенной цветопередачей и Bright Eye Protection 2.0, снижающую мерцание на 25% при слабом освещении.

По предварительным данным, смартфон также оснастят до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятором ёмкостью 6100 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.