OnePlus Ace 5 Racing Edition получит SoC Dimensity 9400e

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 5 Racing Edition, который может стать доступной версией OnePlus Ace 5. По данным источника, смартфон получит однокристальную систему MediaTek Dimensity 9400e (разогнанный Dimensity 9300+), батарею очень высокой ёмкости, плоский 6,77-дюймовый дисплей LTPS с короткофокусным дактилоскопическим сенсором, сдвоенную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, пластиковую раму корпуса и невысокую цену. Официальный релиз OnePlus Ace 5 Racing Edition ожидается в мае-июне этого года.

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