OnePlus Ace 5 и 5 Pro показали во всех расцветках

В сети появились изображения смартфонов OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro, раскрывающие все доступные расцветки. Каждой из моделей достанется по три версии. Напомним, что официальная презентация новинок состоится уже 25 декабря.

По предварительным данным, смартфон оснастят плоским 6,78-дюймовым 8T LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2780:1264 точек и частотой обновления 120 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0 и 50-Мп тыльной камерой. Старшая модель получит 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятор ёмкостью 6100 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Базовая будет отличаться 4-нанометровым процессором Snapdragon 8 Gen 3, АКБ на 6415 мАч и поддержкой 80-Вт зарядки.