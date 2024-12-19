OnePlus Ace 5 показали на рендерах

Компания OnePlus опубликовала качественные изображения смартфонов OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro, официальный релиз которых состоится 26 декабря. Устройства получат плоский 6,78-дюймовый 8T LTPO AMOLED-экран с разрешением 2780:1264 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0 и основную камеру с 50-Мп главным модулем. При этом, старшую модель оснастят топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батареей ёмкостью 6100 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки, а базовая будет отличаться однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором на 6415 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.