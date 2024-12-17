OnePlus Ace 5V получит SoC Snapdragon 8s Elite и АКБ на 7000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне OnePlus Ace 5V, официальный релиз которого ожидается в апреле 2025 года. Устройству приписывают наличие еще не представленной официально однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Elite, аккумулятора ёмкостью 7000 мАч, плоского дисплея с разрешением 1.5K, оптического короткофокусного дактилоскопа под экраном, линейного вибромотора 0809 и пластиковой рамы корпуса.

Напомним, что предыдущее поколение в лице OnePlus Ace 3V было выпущено в марте прошлого года. Оно характеризуется 4-нанометровой платформой Qualcoom Snapdragon 7+ Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 9140 мм², 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, пиковой яркостью до 2150 нит, кадровой частотой 120 Гц и ШИМ-затемнением 2160 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.