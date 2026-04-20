OnePlus Ace 6 Ultra представят в конце апреля

Компания OnePlus объявила, что официальная презентация смартфона Ace 6 Ultra состоится 28 апреля в Китае. Производитель подтвердил наличие топовой 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G1 Ultra MP12, экрана с кадровой частотой 165 Гц, батареи ёмкостью 8600 мАч, металлической рамки корпуса и расцветки Ace Awakening. Также смартфон будет поддерживать фирменный игровой контроллер «Gun God».

Ранее сообщалось, что Ace 6 Ultra оснастят 6,78-дюймовым OLED-дисплеем производства BOE с разрешением 1,5K, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, до 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ флеш-памяти и основной камерой разрешением 50 Мп.