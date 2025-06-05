OnePlus Ace 6 получит 165-Гц экран

Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии OnePlus Ace 6, релиз которых ожидается в конце года. Итак, устройствам приписывают наличие производительных процессоров Qualcomm Snapdragon, 6,83-дюймовых OLED-дисплеев с разрешением 1.5K и увеличенной до 165 Гц кадровой частотой, ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, более ёмких аккумуляторов и металлических рам корпуса.

Напомним, что в оснащение актуального OnePlus Ace 5 входит 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2780:1264 пикселя, динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, оперативная память LPDDR5X, встроенная память UFS4.0, фронтальная камера на 16 Мп, тройная основная камера с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (ультраширик) и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 6400 мАч, поддержка 80-Вт проводной зарядки, стереодинамики, защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и металлическая рама корпуса.