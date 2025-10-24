OnePlus Ace 6 получит 50-Мп камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о параметрах смартфона OnePlus Ace 6, который будет официально представлен уже 27 октября. Итак, аппарат оснастят 6,83-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 2800:1272 точки и кадровой частотой от 60 Гц до и 165 Гц, прошлогодней флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, выполненной по 3-нанометровому техпроцессу, батареей ёмкостью 7800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, подэкранным 3D-ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, полноценной защитой от пыли и воды в соответствии со стандартами IP66, IP68 и IP69K, а также корпусом толщиной 8,32 мм и массой 213 граммов.