OnePlus Ace 7 показали на первом рендере

Сетевые источники опубликовали качественное изображение смартфонов OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro, которые еще не были представлены официально. Отметим блок основной камеры с двумя модулями, вентилятор активной системы охлаждения, подсветку и градиентную расцветку тыльной панели. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, смартфоны OnePlus Ace 7 оснастят основной камерой с главным модулем на базе 200-Мп сенсора, а старшая модель сможет похвастаться 50-Мп модулем с перископическим телеобъектив с оптическим 3,5-кратным приближением. При этом в камере будут использоваться алгоритмы, как в флагманских камерофонах OPPO. Несмотря на возможность оформить предварительный заказ, дата официальной презентации серии OnePlus Ace 7 пока не объявлена.

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