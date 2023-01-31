OnePlus Ace рекордно подешевел в Китае

Компания Oppo в своем официальном магазине снизила цену на смартфон OnePlus Ace до рекордных 380 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. На старте продаж весной прошлого года за него просили 550 долларов. Очевидно, что снижение цены связано с грядущим выходом второго поколения OnePlus Ace.

Напомним, что аппарат оснащается производительной восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8100 Max, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 150 Вт, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, испарительной камерой системы охлаждения площадью 4129,8 мм2, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой, яркостью 800 кд/кв.м и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мА и стереодинамиками.