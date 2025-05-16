OnePlus Ace5 Extreme Edition получит топовый процессор

Компания OnePlus объявила, что в скором времени будут представлены смартфоны OnePlus Ace5 Extreme Edition и Ace5 Racing Edition. Производитель подтвердил, что первый будет основан на производительной платформе MediaTek Dimensity 9400e, а второй – на топовой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400+.

Ранее сообщалось, что OnePlus Ace 5 Racing Edition также оснастят аккумулятором высокой ёмкости, плоским 6,77-дюймовым экраном LTPS с короткофокусным сканером отпечатков пальцев, сдвоенной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп и пластиковой рамой корпуса.