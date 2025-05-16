OnePlus Ace5 Extreme Edition получит топовый процессор

Компания OnePlus объявила, что в скором времени будут представлены смартфоны OnePlus Ace5 Extreme Edition и Ace5 Racing Edition. Производитель подтвердил, что первый будет основан на производительной платформе MediaTek Dimensity 9400e, а второй – на топовой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400+.

Ранее сообщалось, что OnePlus Ace 5 Racing Edition также оснастят аккумулятором высокой ёмкости, плоским 6,77-дюймовым экраном LTPS с короткофокусным сканером отпечатков пальцев, сдвоенной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп и пластиковой рамой корпуса.
OnePlus откажется от главной фишки своих смартфонов…
Компания OnePlus планирует отказаться от фирменного переключателя Alert Slider и заменить его на настраив…
Vivo Y300 GT получит аккумулятор на 7620 мАч…
Компания Vivo объявила, что 9 мая в Китае будет представлен смартфон Y300 GT. Его главной особенностью ст…
HONOR GT Pro получит 90-Вт зарядку …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне HONOR GT Pro, который ещ…
OPPO Find X8 Ultra будет заряжаться за 35 минут …
Компания Vivo раскрыла новые подробности о топовом смартфоне OPPO Find X8 Ultra, который еще не был предс…
Объявлена дата выхода Nubia Z70s Ultra Photographer Edition…
Компания Nubia объявила, что смартфон Nubia Z70s Ultra Photographer Edition будет представлен 28 апреля. …
DxOMark оценили автономность Motorola Edge 60 Pro…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования автономности смартфона Motorola Edge 60 Pro, кот…
Nubia Z70s Ultra Photographer Edition готов к выходу…
Компания Nubia объявила, что уже в этом месяце в Китае будет представлен смартфон Nubia Z70s Ultra Photog…
Samsung Galaxy F16 5G оценили в 130 долларов …
Компания Samsung представила в Индии бюджетный смартфон Galaxy F16 5G, который основан на 6-нанометровом …
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor