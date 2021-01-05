OnePlus Band появится 11 января в Индии

Первое носимое устройство бренда OnePlus Band появится в Индии 11 января 2021 года по цене 2499 фунтов стерлингов.

OnePlus Band будет иметь 1,1-дюймовый AMOLED- дисплей, датчик частоты сердечных сокращений, датчик SpO2 для контроля уровня кислорода в крови, а также будет поддерживать мониторинг сна. Это еще не все, устройство получит 13 режимов упражнений и даже будет иметь сертификат защиты от пыли и влаги IP68.

Автономность OnePlus Band составит до 14 дней работы. Устройство будет конкурировать с Mi Smart Band 5 и Mi Smart Band 4 в Индии. Единственная выдающаяся особенность OnePlus Band - наличие датчика SpO2, которого нет на этих устройствах.
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