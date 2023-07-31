OnePlus Keyboard 81 Pro поступила в продажу за 240 долларов

Механическая клавиатура OnePlus Keyboard 81 Pro, как оказалось, это по сути переработанная клавиатура Keychron Q1 Pro с некоторыми улучшениями и изменённым дизайном. При этом стоит отметить, что Keychron Q1 Pro считается одной из лучших механических клавиатур на рынке, и внесённые OnePlus изменения от делают новинку без привязки к бренду лучшим решением из того, что можно купить в этом сегменте. Напомним, что Keychron Q1 Pro является беспроводной версией Keychron Q1. Клавиатура выполнена из прочного алюминиевого корпуса с монтажной пластиной, обеспечивающей прочность конструкции и приятные ощущения при наборе текста, и обладает дополнительными функциями — здесь есть возможность замены переключателей без пайки (полезно, если вы хотите изменить тактильные переключатели на что-то другое, например) и возможность перепрограммирования кнопок с помощью программного обеспечения VIA.

В зависимости от дизайна и переключателей, OnePlus Keyboard 81 Pro стоит от 219 до 239 долларов, в то время как оригинальная клавиатура Keychron Q1 Pro стоит 199 долларов. Для многих это, вероятно, будет решающим фактором — зачем платить сверху от 20 до 40 долларов за эту клавиатуру, если вы не являетесь фанатом OnePlus? Это справедливый вопрос, но OnePlus Keyboard 81 Pro имеет несколько преимуществ перед обычной версией Q1 Pro. Например, у неё есть специальная подставка, которая позволяет регулировать угол наклона клавиатуры, так что работать с текстом будет удобнее.
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