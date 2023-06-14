OnePlus Nord 3 будет стоить 450 евро

Авторитетный информатор OnLeaks поделился подробностями о европейской цене смартфона OnePlus Nord 3, официальный релиз которого должен состояться уже в следующем месяце. Итак, за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти попросят 450 евро, а версия с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдется на 100 евро дороже.

По предварительным данным, OnePlus Nord 3 оснастят 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1450 кд/кв.м, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 9000, оперативной памятью LPDDR5x, флеш-памятью UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками, подэкранным сканером отпечатков пальцев, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.