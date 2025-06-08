OnePlus Nord 5 и Nord CE 5 готовы к выходу

Авторитетный информатор Йогеш Брар поделился подробностями о глобальном релизе смартфонов OnePlus Nord 5 и Nord CE 5. Если верить источнику, новинки представят в июле 2025 года. Есть вероятность, что грядущие новинки окажутся международными версиями китайских Ace 5 и Ace 5 Racing Edition.

Напомним, что OnePlus Ace 5 Extreme Edition оснащается топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,73 ГГц, 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1272 пикселя, адаптивной кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, системой охлаждения с VC-камерой на 7300 мм², оперативной памятью LPDDR5X, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX906 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 6700 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.