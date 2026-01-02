OnePlus Nord 6 готов к выходу

В базе данных регулятора TDRA обнаружились сведения о смартфоне OnePlus Nord 6, который еще не был представлен официально. Ранее аппарат уже был занесен в базу малазийского ведомства SIRIM. Всё это говорит о скором релизе смартфона. Предполагается, что перед нами переименованный OnePlus Turbo 6.

По предварительным данным, OnePlus Nord 6 оснастят 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 165 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 5 12 ГБ флеш-памяти UFS 4.1 до 512 ГБ, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 27 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69/IP69K.