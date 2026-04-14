OnePlus Nord 6 стартовал в России с вкусной ценой

В России стартуют продажи нового смартфона от OnePlus – модели Nord 6. Как заявляет компания, устройство разработано специально для потребителей, которые ищут сочетание мощной производительности, продолжительного времени работы от батареи и продвинутых функций для фото- и видеосъемки.

OnePlus Nord 6 может похвастаться 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, обеспечивающим плавность изображения благодаря частоте обновления до 165 Гц. Максимальная яркость экрана достигает 3600 нит, гарантируя отличную читаемость даже при ярком солнечном свете. Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 8s Gen 4, отвечающий за быструю и эффективную работу. Питание осуществляется от кремний-углеродной батареи емкостью 9000 мАч. Следует отметить, что данная конфигурация представлена эксклюзивно для индийского рынка, тогда как глобальная версия оснащена аккумулятором меньшей емкости — 7500 мАч. В ходе испытаний устройство продемонстрировало выдающуюся автономность, легко обеспечивая 2-3 дня работы без подзарядки и до 15,5 часов непрерывного использования экрана. Комплектный адаптер мощностью 80 Вт способен зарядить аккумулятор до 50% всего за 30 минут, а полная зарядка занимает 1 час 15 минут. Поддержка беспроводной зарядки отсутствует, однако имеется возможность реверсивной проводной зарядки мощностью 27 Вт (для индийской версии) и 6,5 Вт (для международной).

8/256ГБ - 34 848 ₽

12/512ГБ - 39 118 ₽

Фотографические возможности OnePlus Nord 6 представлены тройной камерой: главный сенсор на 50 мегапикселей от Sony с двухосевой оптической стабилизацией, ультраширокоугольный объектив на 8 Мп и 32-мегапиксельная фронтальная камера. Устройство также предлагает ряд ИИ-функций, предназначенных для автоматического улучшения качества изображений и постобработки снимков. Корпус OnePlus Nord 6 обладает высоким уровнем защиты от внешних воздействий: стандарты IP66, IP68, IP69 и IP69K подтверждают устойчивость смартфона к попаданию пыли, влаги, а также к временному погружению в воду и воздействию мощных струй воды под давлением. Корпус устройства изготовлен из пластика, а лицевая панель прикрыта прочным стеклом Crystal Guard. Несмотря на внушительную емкость аккумулятора, вес гаджета составляет всего 217 грамм, а толщина — 8,5 мм. Устройство обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги, соответствующей стандартам IP68/IP69K. Сертификация по стандарту MIL-STD-810H гарантирует устойчивость к механическим повреждениям при падениях. Впрочем, внешний вид устройства был оценен рецензентами как несколько пресный и уступающий более элегантной модели Nord 4. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев работает точно, однако его расположение оказалось ниже ожидаемого.