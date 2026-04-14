OnePlus Nord 6 стартовал в России с вкусной ценой

В России стартуют продажи нового смартфона от OnePlus – модели Nord 6. Как заявляет компания, устройство разработано специально для потребителей, которые ищут сочетание мощной производительности, продолжительного времени работы от батареи и продвинутых функций для фото- и видеосъемки.

OnePlus Nord 6 может похвастаться 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, обеспечивающим плавность изображения благодаря частоте обновления до 165 Гц. Максимальная яркость экрана достигает 3600 нит, гарантируя отличную читаемость даже при ярком солнечном свете. Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 8s Gen 4, отвечающий за быструю и эффективную работу. Питание осуществляется от кремний-углеродной батареи емкостью 9000 мАч. Следует отметить, что данная конфигурация представлена эксклюзивно для индийского рынка, тогда как глобальная версия оснащена аккумулятором меньшей емкости — 7500 мАч. В ходе испытаний устройство продемонстрировало выдающуюся автономность, легко обеспечивая 2-3 дня работы без подзарядки и до 15,5 часов непрерывного использования экрана. Комплектный адаптер мощностью 80 Вт способен зарядить аккумулятор до 50% всего за 30 минут, а полная зарядка занимает 1 час 15 минут. Поддержка беспроводной зарядки отсутствует, однако имеется возможность реверсивной проводной зарядки мощностью 27 Вт (для индийской версии) и 6,5 Вт (для международной).

Фотографические возможности OnePlus Nord 6 представлены тройной камерой: главный сенсор на 50 мегапикселей от Sony с двухосевой оптической стабилизацией, ультраширокоугольный объектив на 8 Мп и 32-мегапиксельная фронтальная камера. Устройство также предлагает ряд ИИ-функций, предназначенных для автоматического улучшения качества изображений и постобработки снимков. Корпус OnePlus Nord 6 обладает высоким уровнем защиты от внешних воздействий: стандарты IP66, IP68, IP69 и IP69K подтверждают устойчивость смартфона к попаданию пыли, влаги, а также к временному погружению в воду и воздействию мощных струй воды под давлением. Корпус устройства изготовлен из пластика, а лицевая панель прикрыта прочным стеклом Crystal Guard. Несмотря на внушительную емкость аккумулятора, вес гаджета составляет всего 217 грамм, а толщина — 8,5 мм. Устройство обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги, соответствующей стандартам IP68/IP69K. Сертификация по стандарту MIL-STD-810H гарантирует устойчивость к механическим повреждениям при падениях. Впрочем, внешний вид устройства был оценен рецензентами как несколько пресный и уступающий более элегантной модели Nord 4. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев работает точно, однако его расположение оказалось ниже ожидаемого.
OnePlus Nord 6 на Aliexpress
  • 8/256ГБ - 34 848 ₽
  • 12/512ГБ - 39 118 ₽
Realme Neo 8 получит батарею на 8000 мАч…
Компания Realme раскрыла подробности о субфлагманском смартфоне Neo 8, который еще не был представлен офи…
Realme P4 Power 5G получит яркий 144-Гц экран …
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне P4 Power 5G, официальный релиз которого запланиров…
Infinix Note Edge оценили в 200 долларов …
Компания Infinix объявила о выпуске смартфона Note Edge, который основан на 6-нанометровом процессоре Med…
Samsung отдаст iPhone 18 свои лучшие дисплеи…
Инсайдер из Китая утверждает, что компания Samsung станет поставщиком своих самых передовых OLED-панелей …
Смартфон POCO C85x 5G получит 120-Гц экран …
Компания Xiaomi объявила, что 10 марта в Индии будет представлен недорогой смартфон POCO C85x 5G. Также п…
Realme P4 Power получит батарею на 10001 мАч…
После серии тизеров концептуальных устройств с аккумуляторами на 10000 мАч и 15000 мАч компания Realme го…
Характеристики Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro раскрыли до рели…
По слухам, компания Qualcomm готовит сразу два процессора по 2-нм техпроцессу. Речь идёт о Snapdragon 8 E…
Официально: Realme P4 Lite получит батарею на 6300 мАч…
Компания Realme объявила, что уже 20 февраля в Индии будет представлен смартфон Realme P4 Lite. Производи…
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor