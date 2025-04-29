OnePlus Nord CE5 засветился в сети

В базе данных одного из арабских регуляторов обнаружилось упоминание смартфона OnePlus Nord CE5, который еще не был представлен официально. Устройство фигурирует под модельным номером CPH2719. Предполагается, что официальный релиз устройства уже не за горами.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и к частотой обновления 120 Гц, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8350 с максимальной частотой 3,35 ГГц и графикой Mali-G615 MP6, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1,95 дюйма) и 8 Мп (датчик на 1/4 дюйма и 16-мм оптика), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 7100 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.
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