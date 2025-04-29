OnePlus Nord CE5 засветился в сети

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и к частотой обновления 120 Гц, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8350 с максимальной частотой 3,35 ГГц и графикой Mali-G615 MP6, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1,95 дюйма) и 8 Мп (датчик на 1/4 дюйма и 16-мм оптика), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 7100 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.