OnePlus Nord CE6 Lite оценили в 225 долларов

Компания OnePlus объявила о выпуске среднебюджетного смартфона Nord CE6 Lite, одной из особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинку также оснастили 6,72-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 1000 нит в режиме HBM и поддержкой DC Dimming, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7400 Apex с производительностью 1030000 баллов в бенчмарке AnTuTu, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм², 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной, 10-Вт обратной и обходной зарядок, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, стереодинамиками с поддержкой и прочностью корпуса по стандарту MIL-STD-810H. Цена базовой конфигурации на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 225 долларов.

TECNO Pova 8 5G получит 6 ГБ оперативной памяти …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона TECNO Pova 8…
Samsung Galaxy S27 получит камеру с переменной диафрагмой…
Авторитетный инсайдер Wisdom Pikachu поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S27 U…
Новую серию смартфонов TECNO CAMON 50 представили в России…
В преддверии выхода новой линейки смартфонов CAMON 50 на российском рынке, компания TECNO организовала эк…
Oppo представила смартфоны серии K15 Pro…
Сегодня компания Oppo официально представила в Китае серию K15 Pro, которая состоит из смартфонов K15 Pro…
Huawei Pura 90 показали на фото после анонса…
Сразу после вчерашнего анонса Huawei Pura 90 инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото этой но…
Официально: OnePlus Ace 6 Ultra получит 165-Гц экран …
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Ace 6 Ultra, который будет представлен уж…
Samsung откажется от телеобъектива в новом флагмане…
Компания Samsung на данный момент оснащает Galaxy S26 Ultra двумя телеобъективами, и менее продвинутый из…
Samsung Galaxy S26 Ultra оценили в 1300 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских смартфонов топовой моделью Galaxy S26 Ultra, которая о…
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor