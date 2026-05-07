OnePlus Nord CE6 Lite оценили в 225 долларов

Компания OnePlus объявила о выпуске среднебюджетного смартфона Nord CE6 Lite, одной из особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинку также оснастили 6,72-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 1000 нит в режиме HBM и поддержкой DC Dimming, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7400 Apex с производительностью 1030000 баллов в бенчмарке AnTuTu, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм², 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной, 10-Вт обратной и обходной зарядок, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, стереодинамиками с поддержкой и прочностью корпуса по стандарту MIL-STD-810H. Цена базовой конфигурации на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 225 долларов.