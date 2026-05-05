HONOR представила ультрадоступный Play 70C

Сегодня компания HONOR без лишнего шума представила в Китае бюджетный смартфон серии Play — модель Play 70C. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G81 Ultra и оснащено аккумулятором ёмкостью 5300 мАч, что вполне неплохо по современным меркам, особенно если речь идёт об ультрадоступных моделях. Стоит сказать, что HONOR Play 70C оборудован 6,75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Основная камера у смартфона одна — на 13 Мп, она умеет записывать видео в 1080p и поддерживает цифровой зум до 10x. Спереди установлена камера на 5 Мп для селфи и видеозвонков, но, конечно, качество контента у неё достаточно среднее.

При этом восьмиядерный процессор MediaTek работает в связке с оперативной памятью до 6 ГБ и накопителем объёмом до 128 ГБ. Примечательно, что смартфон из коробки работает на Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0 — это не самая свежая версия операционной системы, но всё равно неплохо. Из коммуникаций доступны две SIM-карты с поддержкой 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, а также есть разъём 3,5 мм для наушников. Продажи HONOR уже стартовали в Китае — базовая версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 90 долларов, вариант с 4 ГБ и 128 ГБ оценён в 105 долларов, а версия с 6 ГБ и 128 ГБ — в 115 долларов. Это действительно доступное решением, тем более, что оперативная память на данный момент стоит довольно дорого. Впрочем, характеристики у гаджета соответствующие, но покупатель на смартфон точно найдётся.
