Смартфоны OPPO Reno 16 засветились в Европе

В базах данных сразу нескольких международных сертификационных ведомств обнаружились упоминания смартфонов серии OPPO Reno 16. Речь идет о моделях Reno 16 Pro и некой Reno 16F, для которой подтверждено наличие 80-Вт быстрой проводной зарядки и конфигурации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Другая модель получит 6,6-дюймовый экран, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Ранее сама OPPO объявила, что китайская презентация серии состоится уже в мае. Международный дебют ожидается в июне или июле этого года.

Напомним, что предыдущее поколение в лице OPPO Reno15 Pro имеет в своем оснащении 6,78-дюймовым OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, однокристальную систему MediaTek Dimensity 8450, тройную основную камеру с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3,5-кратным оптическим приближением с оптической стабилизация), аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.
