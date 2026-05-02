iQOO Z11 снова лидер рейтинга субфлагманов AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала апрельский рейтинг самых мощных субфлагманских смартфонов под управлением операционной системы Android. Как и в прошлом месяце, первое место занял iQOO Z11 на базе 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500. Он набрал внушительные 2323047 баллов. За ним следует HONOR Power2 на платформе Dimensity 8500 Elite с 2206038 баллами. Третье место досталось еще одному китайцу – OPPO K15 Pro на Dimensity 8500 Super с 2156817 баллами.

В десятку также вошли OPPO Reno15 Pro и OPPO Reno15 на MediaTek Dimensity 8400-Max, REDMI Turbo 5 на Dimensity 8500-Ultra, Realme Neo7 SE на MediaTek Dimensity 8400-Max, OPPO K13 Turbo 5G на MediaTek Dimensity 8450, iQOO Z10 Turbo с MediaTek Dimensity 8400 и OPPO Reno14 Pro с Dimensity 8450.
