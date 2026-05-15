iQOO Z11 Lite представлен в России: аккумулятор 6500 мА·ч и защита IP65

В России стартовали продажи iQOO Z11 Lite — младшей модели обновленной линейки Z11. Смартфон рассчитан на учебу, повседневные задачи и мультимедийное использование.

Модель получила аккумулятор емкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки FlashCharge мощностью 44 Вт. По данным производителя, смартфон способен работать до 23,5 часа при воспроизведении онлайн-видео, до 12,8 часа в играх и до 80 часов при прослушивании музыки. Также предусмотрена обратная зарядка для подпитки других устройств.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300. Смартфон доступен в версиях с объемом памяти до 8/256 ГБ, есть поддержка microSD до 2 ТБ. Экран — 6,74-дюймовый LCD с разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит.

Основная камера получила сенсор Sony IMX852 на 50 МП, фронтальная — 5 МП. Корпус защищен по стандарту IP65, также заявлены испытания MIL-STD и сертификация SGS 5 звезд.

iQOO Z11 Lite вышел в цветах «Золотой вихрь» и «Сумеречный синий». Цена начинается от 23 990 рублей за версию 4/128 ГБ.

