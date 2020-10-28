OnePlus Nord N10 и Nord N100 официально представлены

OnePlus официально представила бюджетные смартфоны Nord N10 и Nord N100. Компания заявила, что смартфоны поступят в продажу в Европе и Великобритании. Затем телефоны будут запущены и в Северной Америке. OnePlus Nord N10 обойдется в 429 долларов, а N100 в 233 доллара. Два новых смартфона Nord будут доступны в варианте с двумя SIM-картами. Модели оснащены датчиками отпечатков пальцев на задней панели.

OnePlus Nord N100 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 460 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Встроенная память составляет 64 ГБ. Дисплей на 6,52 дюйма с разрешением HD + и частотой обновления 60 Гц. Смартфон получил тройную камеру на задней панели. Фронтальная камера предлагает 13 МП датчик. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Устройство поставляется в цвете Midnight Frost и поддерживает только 4G.

OnePlus Nord N10 оснащается квадрокамерой на 64 МП, а селфи-камера на 16 МП. 6,49 дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц. Установлен чип Snapdragon 690 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. N10 имеет аккумулятор емкостью 4300 мАч и поддерживает проводную зарядку Warp Charge 30T. N10 поставляется только в цвете Midnight Ice.