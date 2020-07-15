OnePlus Nord уже доступен для широкого предзаказа

1 и 8 июля компания OnePlus начала принимать предварительные заказы на еще не представленный официально смартфон OnePlus Nord. Если тогда прием предзаказов продлился всего несколько минут, то третий этап, который начался сегодня, продлится 24 часа. За этот срок предзаказать новинку смогут все желающие.

По предварительным данным, смартфон будет оснащен 6,55-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным модулем разрешением 8 Мп, макрокамерой на 5 Мп и датчиком глубины на 2 Мп, сдвоенной фронтальной камерой разрешением 32 Мп и 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Официальный анонс Nord ожидается 22 июля.