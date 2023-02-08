OnePlus TV 65 Q2 Pro оценен в 1200 долларов Компания OnePlus пополнила ассортимент телевизоров моделью OnePlus TV 65Q2 Pro, которая появится в индийской продаже 10 марта по цене в 1200 долларов. Новинку оснастили 65-дюймовой QLED-панелью с разрешением 4К, частотой обновления 120 Гц, 97% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, аудиосистемой от Dynaudio с двумя широкополосными динамиками и одним низкочастотным суммарной мощностью 70 Вт, поддержкой Dolby Atmos, предустановленной ОС Android 11 и поддержкой технологии OnePlus Connect 2.0 для связи с другими гаджетами OnePlus. Компания OnePlus пополнила ассортимент телевизоров моделью OnePlus TV 65Q2 Pro, которая появится в индийской продаже 10 марта по цене в 1200 долларов. Новинку оснастили 65-дюймовой QLED-панелью с разрешением 4К, частотой обновления 120 Гц, 97% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, аудиосистемой от Dynaudio с двумя широкополосными динамиками и одним низкочастотным суммарной мощностью 70 Вт, поддержкой Dolby Atmos, предустановленной ОС Android 11 и поддержкой технологии OnePlus Connect 2.0 для связи с другими гаджетами OnePlus. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 19:47 . Продукт - OnePlus TV 65 Q2 Pro

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