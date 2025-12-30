OnePlus Turbo 6 получит батарею на 9000 мАч

Компания OnePlus подтвердила наличие батареи ёмкостью 9000 мАч в смартфонах OnePlus Turbo 6 и Turbo 6 V. Первую модель оснастят 6,78- дюймовым дисплеем с разрешением 1.5K и кадровой частотой 165 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3.2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825. Модели Turbo 6V достанется 6,8-дюймовый экран с частотой обновления изображения 144 Гц и 4-нанометровым процессором Snapdragon 7s Gen 4 с максимальной частотой 2,7 ГГц и графикой Adreno 810. Официальная презентация смартфонов состоится уже 9 января в Китае.

OnePlus 15 испытали на прочность…
Известный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал свежее видео, которое посвящено флагманскому смартфо…
OPPO Reno15c появился в продаже …
Компания OPPO выпустила в китайскую продажу смартфон Reno15c, который был представлен несколько дней наза…
Huawei продала 9 млн смартфонов серии Mate 70…
Сетевые источники раскрыли подробности о продажах линейки флагманских смартфонов Huawei Mate 70, которая …
Samsung уже готовит конкурента iPhone Fold…
Будущий iPhone Fold от Apple, по словам инсайдеров, будет изготовлен в форм-факторе с соотношением сторон…
DxOMark оценили камеру iPhone Air…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры ультратонкого смартфона iPhone A…
Супертонкий Moto X70 Air оценили в 270 долларов …
Компания Motorola назвала цену смартфона Moto X70 Air, который был представлен почти две недели назад. Ап…
Апгрейд Siri идёт не по плану Apple…
Конкурентоспособность Apple на рынке потребительских технологий сегодня во многом зависит от того, наскол…
Xiaomi 17 Ultra появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфонов Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 17 Ultra Leica Edition,…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor