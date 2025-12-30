OnePlus Turbo 6 получит батарею на 9000 мАч

Компания OnePlus подтвердила наличие батареи ёмкостью 9000 мАч в смартфонах OnePlus Turbo 6 и Turbo 6 V. Первую модель оснастят 6,78- дюймовым дисплеем с разрешением 1.5K и кадровой частотой 165 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3.2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825. Модели Turbo 6V достанется 6,8-дюймовый экран с частотой обновления изображения 144 Гц и 4-нанометровым процессором Snapdragon 7s Gen 4 с максимальной частотой 2,7 ГГц и графикой Adreno 810. Официальная презентация смартфонов состоится уже 9 января в Китае.