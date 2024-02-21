OnePlus Watch 2 готовятся к скорому релизу

Умные часы в последнее время стали настолько распространённым явлением, что каждый производитель хочет попробовать свои силы в этом сегменте, что на самом деле вполне объяснимо — лишняя прибыль ещё никому не помешала. И хотя большинство компаний добились приличного успеха со своими первыми смарт-часами, можно с уверенностью сказать, что не у всех первая попытка была действительно успешной. Например, не всё так уж хорошо получилось у компании OnePlus. Оригинальные умные часы компании OnePlus сложно было назвать отличным решением и продавались они из рук вон плохо, а теперь компания хочет исправить это с OnePlus Watch 2. Здесь хотелось бы отметить, что компания, OnePlus объявила о выпуске OnePlus Watch 2, хотя часы ещё не доступны к покупке.

Но исходя из всей информации, которой компания поделилась, можно предположить, что это будет достаточно интересное решение при адекватной стоимости. Официально же часы будут представлены на MWC 2024, которая состоится на следующей неделе. А уже сейчас представители компании уверенно заявляют, что умные часы OnePlus Watch 2 станут флагманским носимым устройством компании в этом году. Компания даже поделилась некоторыми пресс-рендерами OnePlus Watch 2, на которых можно оценить дизайн нового устройства. Новые часы будут доступны в корпусе из нержавеющей стали и будут иметь две аппаратные кнопки на боковой грани, но про характеристики продукта пока что ничего не говорится. Впрочем, ничего удивительного там быть не может.