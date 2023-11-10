OnePlus Watch 2 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks и профильное издание MySmartPrice поделились качественными изображениями умных часов OnePlus Watch 2, которые еще не были представлены официально. Отметим наличие металлического корпуса и кнопок навигации на правой стороне. По данным источника, часы получат 1,43-дюймовый AMOLED-экран, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 и фирменную операционную систему RTOS. Релиз часов ожидается в ближайшие недели вместе с флагманским смартфонов OnePlus 12.

Напомним, что первое поколение OnePlus Watch было выпущено еще в марте 2021 года. Часы оснастили 1,39-дюймовым OLED-дисплеем с плотностью 326 пикселей на дюйм и сапфировым стеклом, 46-мм корпусом из нержавеющей стали и защитой от воды в соответствии со степенью IP68.