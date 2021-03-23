OnePlus Watch официально представлены

OnePlus выпустила свои первые умные часы OnePlus Watch — новинка выпускается в двух версиях: Classic и Cobalt Limited Edition. Стоит отметить, что часы OnePlus Watch поставляются лишь в одной 46-миллиметровой версии, тогда как инсайдеры утверждали, что компания будет продавать устройство в нескольких вариантах размеров. Кроме того, у потенциального покупателя есть возможность выбрать цвет Moonlight Silver и Midnight Black. Кроме того, дизайн гаджета, как и сообщали инсайдеры, представлен с круглым циферблатом и двумя аппаратными клавишами, на одной из которых размещен логотип компании. Стоимость для российского рынка пока что не назвали, но в Европе устройство будут продавать за 159 евро, так что отталкиваться можно от этой стоимости.