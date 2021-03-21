OnePlus Watch поддерживает более 110 режимов тренировок

OnePlus Watch имеет 46-миллиметровый круглый циферблат с двумя кнопками сбоку. Наряду с поддержкой нескольких режимов тренировки, часы также будут оснащены пульсометром, датчиком SpO2 и функцией отслеживания сна.
Часы также смогут отвечать на телефонные звонки, отображать уведомления, управлять воспроизведением мультимедиа и работать в качестве пульта дистанционного управления для телевизоров OnePlus.
OnePlus Watch будет поставлять часы с нестандартной операционной системой на базе ОСРВ. Ещё они будут иметь 4 ГБ встроенной памяти, рейтинг IP68 и поддержку быстрой зарядки.