OnePlus Watch поддерживает более 110 режимов тренировок

Компания OnePlus официально представит SmartWatch 23 марта 2021 года. До официального анонса, основатель компании сообщил в твите, что OnePlus Watch имеет более 110 режимов тренировок.

OnePlus Watch имеет 46-миллиметровый круглый циферблат с двумя кнопками сбоку. Наряду с поддержкой нескольких режимов тренировки, часы также будут оснащены пульсометром, датчиком SpO2 и функцией отслеживания сна.

Часы также смогут отвечать на телефонные звонки, отображать уведомления, управлять воспроизведением мультимедиа и работать в качестве пульта дистанционного управления для телевизоров OnePlus.

OnePlus Watch будет поставлять часы с нестандартной операционной системой на базе ОСРВ. Ещё они будут иметь 4 ГБ встроенной памяти, рейтинг IP68 и поддержку быстрой зарядки.