OnePlus X2 не выйдет

Несмотря на все желания пользователей, смартфона OnePlus X2 не будет. Об этом официально рассказали в социальных сетях, так что надеяться на какие-то изменения в этом плане не стоит. Разработчики не планируют выпускать вторую модель этой серии и у них на то есть свои причины. Главная - компания уже поняла, что репутация этой линейки смартфонов слишком запятнана, чтобы тратить свои средства на выпуск новинки, а потом ещё вкладывать деньги в рекламу. Вполне возможно, что такие действия банально себя не окупят и компании придется вновь отбивать убытки. Так что, производитель просто будет делать смартфоны флагманского уровня раз в год и показывать хорошие решения для тех, кто хочет неплохой аппарат при наличии адекватной стоимости. Нам кажется, что это самый оптимальный вариант на данный момент. Новинки OnePlus очень крутые.