OnePlus Z это бюджетный смартфон компании OnePlus

Китайская компания OnePlus возрождает бюджетную линейку смартфонов с названием OnePlus Z.

По слухам сети, бюджетные версии смартфонов компаний OnePlus, получат восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1000. Процессор MediaTek Dimensity 1000 построена по техпроцессу 7 нм и оснащена интегрированным модемом 5G с поддержкой режимов SA и NSA, а также возможностью объединения несущих частот (2CC CA). Максимальная скорость скачивания заявлена на уровне 4,7 Гбит/с, загрузки — 2,5 Гбит/с.

Тажке смартфонам приписывают основную камеру с тремя модулями, AMOLED дисплей с разрешением экрана Full HD+ и частотой обновления изображения 90 герц. Больше к сожалению, информации о бюджетной линейки смартфонов компаний OnePlus нет.