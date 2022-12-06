OnePlus готовит к релизу свою клавиатуру

Мы давно привыкли к тому, что компания OnePlus выпускает смартфоны, но на самом деле производитель уже давно вышел за рамки мобильного рынка. Например, сейчас производитель вполне уверенно выпускает в продажу свои беспроводные наушники, есть даже умные телевизоры бренда, пусть найти их гораздо сложнее. Соответственно, пользователь уже должен понимать, что это более крупная компания, чем было лет пять назад, а теперь производитель решил пойти ещё немного дальше и выпустить клавиатуру. Да, самую обычную механическую клавиатуру для вашего компьютера, чтобы вы могли играть в видеоигры, работать на компьютере и заниматься повседневными делами. Ничего необычного, просто качественное решение для любых задач, с которыми вы можете столкнуться.

Производитель решил использовать три цвета кейкапов, чтобы визуально улучшить продукт и выделить новинку на фоне конкурентов. Например, клавиша Enter выполнена из оранжевого пластика, тогда как основной блок клавиш окрашен в чёрный цвет, но есть некоторые функциональные кнопки, которые раскрасили в серый. Выглядит клавиатура довольно приятно, сами кейкапы немного углублены для большего удобства при работе и даже есть у новинки подсветка, что тоже достаточно приятно. Пока что мы не знаем о стоимости данного продукта и не можем точно назвать дату, когда клавиатура появится в продаже, но новинка выглядит отличной попыткой выйти на совершенно новый для OnePlus рынок сразу с отличными отзывами.