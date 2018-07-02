OnePlus готовит смартфон с 5G

Компания OnePlus сообщила, что намерена в 2019 году запустить в продажу мобильный телефон с поддержкой 5G. Пока что данная технология лишь изучается производителями и говорить о массовом распространении пятого поколения сотовых сетей нет смысла, это только проект. Тем не менее, в течении двух-трех лет технология перерастет в массовое явление и тогда пользователи будут смотреть на 4G LTE как мы сейчас смотрим на 2G. Так что производитель делает очень умно и сразу дает задел на будущее. Пользователь понимает, что он покупает смартфон и может пользоваться им длительное время, а через несколько лет ему еще и дадут поддержку 5G. Будем надеяться, что сотовые сети пятого поколения вскоре станут популярными и мобильные операторы будут заниматься их развитием. Тогда смартфоны действительно во многом заменят ПК.