OnePlus готовит свой складной смартфон

Сегодня появились весьма интересные новости о том, что компания OnePlus тоже планирует выйти на рынок складных смартфонов со своим достаточно продвинутым решением. Стоит сразу отметить, что на текущий момент новость является больше слухом, чем официальной информацией, потому что сама компания подтверждать или опровергать информацию о желании выпустить складной смартфон не планирует. Впрочем, стоит понимать, что это вполне ожидаемое развитие событий, потому что на текущий момент у многих крупных производителей складные смартфоны имеются, а значит, конкуренты тоже вскоре представят свои собственные решения в этом направлении. Вопрос только в том, какие преимущества OnePlus готовит по сравнению с уже устоявшимися лидерами рынка.

Дело в том, что хотя производитель и планирует как-то выделяться на фоне конкурентов, сделать это будет достаточно тяжело. Например, дисплеи для складных смартфонов производит компания Samsung, так что у всех производителей смартфоны дисплеи абсолютно одинаковые. Процессор, оперативная и встроенная память, батарея и контроллер зарядки — у всех всё абсолютно одинаковое и уникального в этом плане ничего нет и быть не может, потому что всё производится одной и той же компанией для всех. Соответственно, выделиться можно только дизайном и фирменной прошивкой, но и это будет весьма проблематично сделать по понятным причинам. Так что мы ждём новый смартфон, но ничего невероятного от него не ожидаем в принципе.
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