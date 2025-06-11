OnePlus готовится к релизу Nord 5

Согласно свежим слухам от инсайдеров с довольно внушительной репутацией, компания OnePlus планирует представить смартфоны Nord 5 и Nord CE5 уже 8 июля. Nord 5 станет преемником модели Nord 4, которая дебютировала в середине июля прошлого года, а Nord CE5 придёт на смену Nord CE4, вышедшему в апреле 2024 года. Ранее в сети уже появлялась информация о характеристиках Nord 5 — ожидается, что он получит плоский OLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков. В основе устройства будет лежать чип MediaTek Dimensity 9400e, основная камера — 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, дополненная 8 Мп сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера получит модуль на 16 Мп. Ёмкость аккумулятора тоже впечатляет — 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Корпус Nord 5, по слухам, будет сочетать стеклянную тыльную панель и пластиковую рамку. Также заявлены стереодинамики и инфракрасный порт. Модель Nord CE5, в свою очередь, получит 6,7-дюймовый плоский OLED-экран с частотой 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8350, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Камеры аналогичны Nord 5 — 50 Мп основная, 8 Мп широкоугольная и 16 Мп фронтальная. Батарея немного больше — 7100 мАч, но зарядка чуть менее мощная — всего 80 Вт. К сожалению, пока что информации о стоимости данных устройств нет, но обычно производитель выпускает доступные решения, так что стоит ожидать разумную цену за эту производительность.
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