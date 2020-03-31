OnePlus покажет новые смартфоны 14 апреля

Буквально вчера у нас появилась информация о новом смартфоне компании OnePlus, который появился на пресс-фото. Все слухи относительно нового смартфона компании подтвердились, так что говорить о его дизайне и прочих особенностях сейчас уже смысла нет. Кроме того, теперь в сети появилась информация о том, что компания OnePlus планирует показать свои новые смартфоны уже 14 апреля, то есть буквально через две недели с момента публикации этой новости. Так что если вы давно мечтали о хорошем флагмане с достойной ценой, то самое время присмотреться к данному гаджету и подождать его официального анонса. Тогда можно будет говорить о конкурентах и их преимуществах или недостатках. Пока что точной информации о гаджете просто нет.