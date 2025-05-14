OnePlus представила планшет Pad 2 Pro

Сегодня компания OnePlus официально начала продажи нового планшета Pad 2 Pro с флагманским процессором нового поколения. Устройство ранее появилось в китайском онлайн-магазине Oppo, и сразу стало понятно, что речь идёт про переименованную версию Oppo Pad 4 Pro с теми же характеристиками. Оба планшета идентичны по спецификациям — производитель предлагает 13,2-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления до 144 Гц, пиковой яркостью 900 нит и разрешением 3392x2400 пикселей. Конфигурации памяти тоже знакомые — 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Соответственно, потенциальным покупателям всего доступно четыре различных комбинации памяти и ОЗУ. OnePlus Pad 2 Pro получил аккумулятор ёмкостью 12140 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт.

Среди беспроводных модулей стоит отметить Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 — это делает новое устройство одним из самых продвинутых по коммуникационным возможностям в своём классе. Толщина корпуса — менее 6 мм, а вес всего 675 граммов. Также планшет поддерживает подключение клавиатуры-чехла (которая продаётся отдельно, естественно). Основная камера расположена в овальном блоке и имеет разрешение 13 Мп, там же расположен датчик спектра цвета. Фронтальная камера для видеозвонков скромнее — всего 8 Мп. Стоит отметить, что в Китае планшет работает под управлением ColorOS 15, что является стандартом для устройств OnePlus на местном рынке. Информации о релизе за пределами Китая пока что нет.
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