OnePlus представила свой компактный флагман

Сегодня был официально представлен OnePlus 13s — компактный флагман с мощным железом и приличной батареей. По габаритам смартфон действительно компактный — ширина 71,7 мм, толщина 8,15 мм, вес — 185 граммов. Это меньше и легче, чем у Pixel 9 Pro или iPhone 16 Pro, при этом батарея у OnePlus 13s гораздо больше — целых 5850 мАч. Это даже больше, чем у Galaxy S25 Ultra (5000 мАч) и iPhone 16 Pro Max (4685 мАч). Также есть быстрая зарядка 80 Вт SuperVOOC, плюс поддержка режима Bypass Charging (питание напрямую от розетки во время игр). Под капотом работает процессор Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 на 256 или 512 ГБ. Охлаждение организовано с помощью испарительной камеры площадью 4400 мм2, плюс смартфон поставляется с OxygenOS 15 на базе Android 15.

Дисплей — 6,32-дюймовая LTPO OLED-панель с разрешением 1216х2640 пикселей, адаптивной частотой от 1 до 120 Гц, 10-битной цветопередачей, поддержкой Dolby Vision и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 2160 Гц. Максимальная яркость — 1600 нит, а минимальная — всего 1,1 нит. В плане связи OnePlus 13s получил продвинутую систему с 11 антеннами и фирменным чипом G1 для улучшения стабильности Wi-Fi-соединения. Интересно, что в OnePlus 13s исчез знакомый многим Alert Slider (слайдер управления режимами оповещений). Его заменили на Plus Button — многофункциональную кнопку, которую можно настроить на различные действия. Довольно интересный смартфон на самом деле — своих денег стоит.