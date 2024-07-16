OnePlus представила умные часы Watch 2R

Стоит сказать, что модель Watch 2R оснащена 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, так что в техническом плане это достаточно производительное решение для тех, кто не горит желанием покупать флагманское устройство. Модель также поддерживает двойную загрузку с Android Wear OS 4 и RTOS для выполнения лёгких задач и повышения времени автономной работы. Также доступен двухдиапазонный GPS, отслеживание 100 видов активности, мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови, сна и стресса. Кроме того, Watch 2R оснащены батареей ёмкостью 500 мАч, которая предоставляет устройству 100 часов автономной работы. Стоит новинка 230 долларов и за эти деньги набор функций, конечно, более чем приличный.