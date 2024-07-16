OnePlus представила умные часы Watch 2R

Сегодня компания OnePlus официально представила новые умные часы под названием OnePlus Watch 2R, которые на самом деле представляют собой слегка изменённую версию часов Watch 2, которые были представлены в мае текущего года. Соответственно, как и предполагали инсайдеры, ожидать существенных нововведений от этой модели не стоит. Примечательно, что новинка в Китае известна как OnePlus Watch 2, но, к сожалению, международная версия не поддерживает eSIM. При этом визуально модель Watch 2R имеет более современный обновлённый безель, две круглые боковые кнопки и обновлённый ремешок. Также часы на 25% легче Watch 2 и весят всего 37 грамма благодаря алюминиевому корпусу.

Стоит сказать, что модель Watch 2R оснащена 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, так что в техническом плане это достаточно производительное решение для тех, кто не горит желанием покупать флагманское устройство. Модель также поддерживает двойную загрузку с Android Wear OS 4 и RTOS для выполнения лёгких задач и повышения времени автономной работы. Также доступен двухдиапазонный GPS, отслеживание 100 видов активности, мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови, сна и стресса. Кроме того, Watch 2R оснащены батареей ёмкостью 500 мАч, которая предоставляет устройству 100 часов автономной работы. Стоит новинка 230 долларов и за эти деньги набор функций, конечно, более чем приличный.
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