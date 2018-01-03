OnePlus приостановила обновление OnePlus 5 до Adroid Oreo

В самом конце прошлого года компания OnePlus раньше времени начала обновление смартфона OnePlus 5 до OxygenOS 5.0 и Android 8.0 Oreo. Апдейт привносил множество нововведений как в прошивку, так и в ОС, а также нес в себе декабрьский патч безопасности. Сегодня китайский производитель приостановил распространение OTA-апдейта из-за найденного в нём бага. Вместо него пользователь предложат новую прошивку, OxygenOS 5.0.1, частичный релиз которой состоится в ближайшее время. Напомним, что OxygenOS 5.0 для OnePlus 3/3T тоже имела несколько ошибок, которые компания исправила патчем 5.0.1, но до приостановки обновления тогда так и не дошло.