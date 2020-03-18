OnePlus сменили дизайн

На просторах интернета весьма активно обсуждают то, что компания OnePlus совсем скоро должна показать свой совершенно новый флагманский смартфон, который будет выглядеть очень круто, дорого и стильно. Конечно, информации об этом практически нет на текущий момент, но это и не так важно. Сегодня поступила новость о том, что компания сменила стиль логотипа и некоторых своих слоганов, после чего все новые решения были представлены официально. К примеру, логотип стал более современным, утонченным, привлекательным и стильным. Также сменились шрифты на слоганах, что тоже достаточно приятно, но в целом ничего кардинально нового производитель не показал. Все же релиз смартфонов совсем скоро и уже там нам покажут действительно крутые новинки.