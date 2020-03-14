OnePlus вкладывает деньги в 5G

Крупные производители смартфонов сейчас активно работают над сотовыми сетями пятого поколения, что позволяет выйти на новый рынки и привлекать тех пользователей, которые хотят получить максимальную скорость соединения с интернетом. К примеру, компания OnePlus планирует вложить тридцать миллионов долларов в развитие сотовых сетей пятого поколения, чтобы в будущем получить возможность оборудовать свои смартфоны более быстрыми модемами и всем в таком духе. Правда, нужно понимать, что пока что 5G все равно остается технологией ближайшего будущего и на деле ни у кого сейчас нет возможности использовать 5G в промышленных масштабах. Компания лишь начинает работать в этом направлении, но когда технология будет готова не понято.