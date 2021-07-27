OnePlus заявила, что её наушники лучше, чем у Apple

OnePlus анонсировала OnePlus Buds Pro вместе с OnePlus Nord 2. Эта новая пара действительно беспроводных наушников — первая модель компании с поддержкой ANC (активное шумоподавление). Официальный выход продукта в Китае запланирован на 29 июля. Перед этим Пит Лау, генеральный директор бренда, сравнивает их с Apple AirPods Pro на Weibo. Пит Лау тизерил возможности OnePlus Buds Pro на Weibo со вчерашнего дня (26 июля). Однако стоит отметить, что этот продукт уже официально представлен на мировых рынках и поступит в продажу с конца августа. Следовательно, мы знаем о наушниках всё и без рекламных обещаний. Так почему он рекламирует особенности продукта, который уже является официальным? Потому что объявление цен для китайского рынка состоится 29 июля. Ожидается, что в тот же день бренд объявит дату продажи. Переходя к основной теме, по словам Пита Лау, OnePlus Buds Pro предлагает лучшее подавление низкочастотного шума, чем Apple AirPods Pro. Это смелое заявление, поскольку TWS премиум-класса от Apple с момента своего выпуска установил эталон для действительно беспроводных наушников. Было бы интересно узнать, на самом ли деле производитель действительно выпустил хорошие наушники с активным подавлением шума или это просто попытка привлечь к себе внимание аудитории перед стартом продаж. Все же говорить, что у тебя продукт лучше, чем у Apple, может далеко не каждая компания и не о каждом продукте. Впрочем, это хорошая реклама в любом случае.